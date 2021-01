Elden Ring, dietro le quinte del trailer: concept artist mostra le sue creazioni

Annunciato nel corso del 2019 e poi sparito completamente dai tentacolari radar dell'attualità videoludica, il nuovo titolo From Software è stato comunque eletto come gioco più atteso del 2020 ai The Game Awards.

Mentre la community di appassionati legati alla software house che ha offerto i natali a Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, un concept artist ha pubblicato del materiale molto interessante. Gabriel Björk Stiernström, dalle pagine del proprio account su ArtStation, ha infatti pubblicato alcune concept art da lui realizzate in occasione del lavoro svolto per il confezionamento del reveal trailer di Elden Ring. Alcune di queste immortalano versioni alternative dello scettro e dell'altare che possiamo visionare nel filmato diffuso da Bandai Namco e From Software durante l'E3 2019: le trovate in calce a questa news.



Purtroppo, l'artista non ha potuto offrire ulteriori retroscena sull'attesissima produzione, poiché ha lavorato in un clima di totale riservatezza. Impiegato presso Digic Pictures - incaricata di realizzare parte del trailer - il professionista era a conoscenza soltanto dell'identità del committente, ovvero From Software. Il concept artist racconta infatti di aver appreso del titolo e della natura del progetto solamente in occasione dell'E3, esattamente come il grande pubblico. Le opere sono state realizzate dall'artista per discussioni interne a Digic Pictures: quando Art Director e Producer erano soddisfatti, proponevano le concept art alla software house.