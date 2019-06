Elden Ring racconterà una storia in modo simile a quanto visto in Dark Souls

Il breve trailer di Elden Ring mostrato alla conferenza Microsoft dell'E3 2019 di Los Angeles non ha fatto altro che accendere la curiosità dei fan, che non vedono l'ora di scoprire nuovi dettagli sulla storia e sul gameplay.

A soddisfare parzialmente questa sete di curiosità è arrivato Hidetaka Miyazaki che, in una recente intervista, ha parlato del comparto narrativo del gioco. A differenza di Sekiro: Shadows Die Twice, che racconta una storia in maniera più diretta, giocando ad Elden Ring i giocatori si ritroveranno di fronte a qualcosa di molto simile a quanto visto in Dark Souls. Per comprendere al meglio ciò che sta accadendo (e magari cos'è successo precedentemente), bisognerà non solo analizzare i dettagli di ciascun oggetto di gioco, ma anche delle ambientazioni che andremo via via esplorando nel corso dell'avventura. Quello del comparto narrativo non sembra però essere l'unico punto di contatto della nuova proprietà intellettuale con Dark Souls, dal momento che anche il combat system dovrebbe riprendere quello della celebre serie From Software.

Sapevate che in Elden Ring si potrà andare a cavallo per spostarsi tra le varie aree e che non ci saranno le classiche città popolate da personaggi non giocanti? Di recente è stato inoltre chiarito il ruolo di George RR Martin in Elden Ring.