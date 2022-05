Elden Ring: Ranni vi stregherà in questo cosplay della modella Alodia

La criptica storia ideata da George R. R. Martin e messa in scena dal gruppo di sviluppatori di From Software è ormai sulla bocca di tutti. Pur essendo passati diversi mesi dalla sua uscita, Elden Ring è ancora sulla cresta dell'onda e lo sarà ancora per diverso tempo. Tanti sono i segreti e le sfide dell'Interregno.

Mentre le terre sono infestate di mostri, alcuni davvero infami e crudeli, su un altro piano vivono esseri dall'aspetto pulito e nobile. Gli empirei di Elden Ring sono esseri che hanno un grande impatto sul mondo di gioco e molti di questi verranno a contatto col giocatore a causa di boss fight o quest molto importanti, che potrebbero anche avere risvolti definitivi sul mondo di gioco, in base alle scelte di chi ha il pad tra le mani.

Una delle quest più lunghe, difficili e belle del gioco riguarda Ranni la Strega, un personaggio avvolto da una luce eterea e bluastra, così come il suo corpo. Un fascino unico che viene poi riproposto più avanti, nella guglia a lei dedicata, e non solo. Per evitare altri spoiler, giocate a Elden Ring e concludete la sua quest. Intanto, godetevi questo cosplay di Ranni la Strega da Elden Ring creato da Alodia Gosiengfiao, che è riuscita a ricrearla in modo magnifico.