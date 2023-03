Elden Ring: il Ray Tracing dimezza il framerate su PC con una RTX 4090

L'aggiornamento Ray Tracing di Elden Ring non ha convinto, ed il lavoro svolto da FromSoftware è stato messo sotto la lente di ingrandimento da numerose analisi che ne hanno evidenziato i limiti tecnici.

La redazione di WccfTech ha analizzato in lungo e in largo gli effetti del Ray Tracing sulla versione PC di Elden Ring, testato per l'occasione con una GPU NVIDIA RTX 4090, ovvero la scheda grafica più potente disponibile sul mercato. Come evidenziato all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in apertura, i benefici grafici del Ray Tracing, seppur non pessimi così come lasciavano credere le prime testimonianze in rete, non cambiano sostanzialmente l'esperienza visiva offerta dall'Interregno di FromSoftware.

La casa giapponese si è limitata ad aggiungere il Ray Tracing per ombre e occlusione ambientale, migliorando l'aspetto della vegetazione e di vari elementi dello scenario. Difficile sperare nell'implementazione dell'illuminazione globale, che avrebbe richiesto un lavoro non da poco, ma in molti si aspettavano quantomeno l'aggiunta dei riflessi in RT, purtroppo non inclusi nell'aggiornamento.

A fronte di questo piccolo balzo grafico, il framerate di Elden Ring risente in maniera piuttosto severa dell'attivazione del Ray Tracing. Se negli ambienti chiusi ci si aggira intorno a dei cali pari al 24%, nell'open world il framerate viene quasi dimezzato, rendendo l'esperienza generale molto meno fluida e soddisfacente lato gameplay.

Elden Ring paga attualmente l'assenza di un metodo di upscaling basato su intelligenza artificiale che possa arginare i cali derivanti dal Ray Tracing. I giochi che hanno introdotto il supporto al RT senza alcun upscaling si contano sulle dita di una mano: Life Is Strange: True Colours, Rune II, Stay in the Light e World of Warcraft. Anche Saints Row è stato lanciato senza un upscaler, ma è stato poi aggiunto AMD FSR 2.1 in una patch post-lancio. Fortunatamente, il modder PureDark ha già confermato di star lavorando per introdurre, seppur in modo non ufficiale, il DLSS 3 all'interno di Elden Ring su PC.

Intanto Elden Ring è entrato nella storia per aver vinto quattro GOTY eguagliando i risultati raggiunti da altri due mostri sacri dell'industria videoludica quali Skyrim e The Legend of Zelda Breath of the Wild.