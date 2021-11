Elden Ring: Ray-Tracing supportato su PC, PS5 e Xbox Series X ma c'è un dubbio

Dopo aver svelato risoluzione e framerate di Elden Ring Bandai Namco ha confermato il supporto per il Ray-Tracing, il quale sarà però disponibile tramite aggiornamento.

Elden Ring supporterà il Ray-Tracing su PC, PS5 e Xbox Series X/S mentre questo non sarà disponibile su PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X, PS4 e Xbox Series S. La scheda sul sito di Bandai Namco riporta la dicitura "via patch" accanto al supporto Ray-Tracing, a quanto pare dunque la compatibilità verrà aggiunta tramite aggiornamento, ci sono però ancora alcuni dubbi da sciogliere a riguardo.

La dicitura è presente su tutte le piattaforme (PC, PS5 e Xbox Series X) e se non ci sono troppi dubbi riguardo la gratuità della patch, ce ne sono per quanto riguarda la data di uscita dell'update. Il Ray-Tracing verrà aggiunto con l'aggiornamento del day one o verrà implementato più avanti in un secondo momento rispetto al lancio? Al momento il publisher non ha chiarito questo aspetto e dunque non sappiamo darvi una risposta precisa, l'unica certezza è il supporto Ray-Tracing sulle piattaforme citate.

Questa mattina sono arrivate anche le prime conferme sulla gestione dei salvataggi di Elden Ring, con la possibilità di importare i salvataggi da PS4 a PS5 e tra tutte le console della famiglia Xbox.