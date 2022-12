Elden Ring è già re dei meme dopo i The Game Awards 2022, ecco la mod con Bill Clinton!

Il discorso del Bill Clinton Kid è stato sicuramente uno dei momenti più bizzarri dei The Game Awards 2022, diventando in pochissime ore un vero e proprio fenomeno di massa a cui, pensate, è stata persino dedicata una mod in Elden Ring.

Il noto modder Arestame, prolifico creatore di contenuti fan-made dedicati al titolo di FromSoftware, ha infatti dato vita al tanto atteso crossover Elden Ring X Bill Clinton, grazie a una mod che gli ha permesso di addentrarsi nelle lande dell'Interregno impersonando il 42º presidente degli Stati Uniti. Sfortunatamente, questo contenuto non è ancora disponibile per il download. Ma non è escluso che Arestame lo pubblichi quanto prima su Nexus Mods, vista la grande diffusione di questo meme sulla rete.



Dopo il discorso del Bill Clinton Kid, tra l'altro, gli utenti sui social si sono davvero sbizzarriti all'interno dei forum, cercando di dare un senso al gesto del giovane ragazzo. Tra accuse di antisemitismo e altre bizzarre teorie, ci ha pensato il diretto interessato a placare gli animi. Nel corso di un'intervista dedicata al meme di Bill Clinton, il ragazzo, tale Matan Even, ha rivelato di non aver avuto particolari scopi con il suo discorso, se non la semplice volontà di promuovere l'ex presidente USA, visto da Even come un vero simbolo dell'ebraismo contemporaneo.

Di sicuro il ragazzo è riuscito nell'intento di farsi un nome.