Elden Ring, nuovo record per gli speedrunner: meno di 9 minuti per finire il gioco

L'ultimo record mondiale aveva richiesto circa 13 minuti per finire Elden Ring, ma il notevole traguardo è già decaduto, con un nuovo Senzaluce giunto a reclamare lo scettro di luminare delle speedrun.

Il titolo è ora rivendicato dal nuovo Lord Ancestrale attivo su YouTube come "Distortion 2", che ha portato a termine l'opera FromSoftware in meno di nove minuti. Per la precisione, al giocatore sono stati sufficienti 8 minuti e 56 secondi per raggiungere i titoli di coda di Elden Ring e completare il proprio viaggio nell'Interregno. Ovviamente, l'impresa è stata completata grazie al ricorso a molteplici exploit celati ai quattro angoli del mondo di gioco, incluse soluzioni che consentono di tagliare vaste porzioni della mappa dell'Action RPG FromSoftware.



Sin dal lancio, la community degli appassionati di speedrun si sta infatti divertendo a scovare scorciatoie e stratagemmi per attraversare l'Interregno nel modo più rapido e indolore possibile, in un continuo susseguirsi di record mondiali. Con i suoi 8 minuti e 56 secondi, Distortion 2 supera con distacco le precedenti speedrun, ma il giocatore non sembra pronto ad abbassare la guardia. Il content creator ha infatti già annunciato di star cercando di ridurre ulteriormente il record, scendendo al di sotto della soglia dei sei minuti.



Per scoprire come l'utente abbia raggiunto il record mondiale, potete visionare la sua run direttamente in apertura a questa news. Nel frattempo, prosegue anche la caccia ai contenuti tagliati dalla versione finale di Elden Ring.