Elden Ring: la regina Marika in un cosplay a tema regale ed etereo

La storia dell'Interregno è fitta di misteri. Il mondo creato da From Software, con la collaborazione dello scrittore George R. R. Martin, ha ancora tanti margini di espansione, in particolare per quanto riguarda il passato di alcuni semidei e i loro segreti. Ci sarà, quindi, tanto materiale da sviluppare nei DLC di Elden Ring.

Ci sono tante figure che meriterebbero attenzione. Ovviamente ci sono molte che sono preferite dai fan: Melina, Ranni, ma soprattutto figura spesso Marika nell'elenco. La donna è conosciuta anche come Marika l'Eterna, la regina che ha tenuto insieme l'Interregno per tutta la durata di Elden Ring. Tuttavia ha deciso di distruggere l'anello ancestrale causando uno scompiglio in questo territorio, inimicandosi anche la sua controparte Radagon.

E così, Marika è praticamente scomparsa, comparendo soltanto alla fine della storia quando il Senzaluce riesce ad addentrarsi nell'Albero Madre che si staglia sopra Leyndell. In attesa di conoscere la storia di questa dea di Elden Ring, la cosplayer Abnormal Walrus ha deciso di dare la sua interpretazione del personaggio. C'è poco su cui basarsi per ricrearla, ma questo cosplay di Marika l'eterna fornisce una sensazione di regalità, eleganza ed etereo che ben si confà al personaggio e alla sua identità.

I lunghi capelli biondi cinti da una tiara e il vestito bruno sembrano perfetti per la regina dell'Elden Ring. Ci sono pochi altri dettagli, come i bracciali d'oro e una cintura dello stesso materiale. Vi piace l'interpretazione data da Abnormal Walrus? E che altro vi aspettate di vedere per la regina intrappolata dell'Albero Sacro?