Elden Ring: quante regioni ci sono nell'Interregno?

Elden Ring è un'opera dalla portata enorme, con centinaia di ore di contenuto e una vasta mappa da esplorare. L'Interregno è infatti composto da tante location uniche e complesse, diverse fra di loro e, alle volte, persino segrete. Quante regioni ci sono in tutto?

Considerando come il gioco definisce le regioni direttamente sulla mappa, possiamo contarne 5 di principali: Sepolcride, Caelid, Liurnia, l'Altopiano di Altus e le Vette dei Giganti. Tuttavia a queste vanno aggiunte le parti sotterranee dell'Interregno, ed in particolare i due fiumi che scorrono nelle profondità della terra: Ansel e Siofra. Come extra, alcuni luoghi sono particolarmente estesi e interessanti da poter esser visti come location a parte. L'Abisso tra le radici è un buon esempio, così come un paio di Legacy Dungeon 'fuori dal mondo', il Sacro Albero di Miquella e Farum Azula in frantumi (ecco come trovare il boss segreto di Farum Azula in Elden Ring).

Ad ogni modo le vere regioni restano quelle menzionate poco sopra. Si tratta di vaste aree che rappresentano l'open world di Elden Ring, diversificate da clima, fauna, flora e ovviamente creature da affrontare. Alcune di queste, poi, sono caratterizzate da un elemento originale che ne condiziona l'estetica, come la magia per Liurnia o la marcescenza dilagante a Caelid. A riguardo dell'opera firmata Hidetaka Miyazaki, a portata di click rovate la guida alle ceneri di guerra in Elden Ring.