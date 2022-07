Elden Ring: Rennala nasce dal cut content di Rosaria di Dark Souls 3?

Rennala, Regina del Plenilunio è uno dei boss più iconici di Elden Ring e, stando agli ultimi approfondimenti condotti da Zullie the Witch, potrebbe costituire l'evoluzione di un personaggio apparso in Dark Souls 3.

Un nuovo video pubblicato su YouTube da Zullie the Witch ha rivelato che la boss fight contro Rennala potrebbe essere stata originariamente progettata come una lotta con un personaggio molto simile in Dark Souls 3, ovvero Rosaria, Madre della Resurrezione. Entrambi i personaggi sono incentrati sulla rinascita e sia Rennala che Rosaria sono posizionati in pose quasi identiche nei loro rispettivi giochi nel mentre sono intente a cullare i loro "figli". Questi ultimi hanno forme molto simili se confrontati, e le culle da cui cadono i figli di Rennala nella prima fase della sua boss fight possono essere trovate anche nella stanza di Rosaria in Dark Souls 3.

Sebbene non ci siano prove inconfutbili che sostengano la teoria, l'impressione è che Rennala sia la boss fight che FromSoftware non è riuscita a realizzare con Rosaria. Il modder Katalash ha peraltro scoperto che Dark Souls 3 nasconde un evento denominato "Boss Battle BGM Rosaria" a cui corrisponde una traccia audio non utilizzata nel gioco finale (solitamente gli scontri sono accompagnati da una colonna sonora). È stata inoltre individuata una nebbia all'entrata della sala di Rosaria che però non vediamo nel gioco finale, anche se questa potrebbe essere stata concepita per le invasioni nella zona della Cattedrale delle Profondità.

