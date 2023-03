Elden Ring: quali sono i requisiti per giocare in Ray-Tracing su PC, che GPU serve?

La patch 1.09 di Elden Ring ha introdotto il Ray Tracing, l'ultimo aggiornamento permette di giocare con RT attivo, ma quali sono i requisiti minimi e consigliati per godere al meglio di questa esperienza su PC?

Requisiti minimi

I requisiti elencati di seguito vi permettono di giocare a Elden Ring in risoluzione 1920x1080 con la qualità Ray-Tracing impostata su Bassa:

Sistema operativo Windows 10

Processore Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 3600XT

Memoria RAM 16 GB

GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB o AMD Radeon RX6700 XT 12 GB

Requisiti raccomandati

Questa configurazione consente di giocare a risoluzione 1920×1080p con dettagli elevati e Ray-Tracing impostato a livello di qualità Massimo:

Sistema operativo Windows 11

Processore Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 3800XT

Memoria RAM 16 GB;

GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB o AMD Radeon RX6900 XT 16 GB

Dunque una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB è il requisito minimo per poter giocare con il Ray-Tracing attivo su PC, ricordiamo che il gioco non supporta invece il DLSS. Volete saperne di più? Ecco come attivare il Ray-Tracing su Elden Ring e cosa cambia, il RT non si applica ai riflessi mentre coinvolge ombre e occlusione ambientazione, da segnalare come l'attivazione del Ray-Tracing va a influire sul framerate sopratutto in caso di configurazioni non proprio al top.