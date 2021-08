Elden Ring, requisiti PC falsi: sono copiati da Red Dead Redemption 2

Soltanto qualche ora fa vi abbiamo riportato i presunti requisiti PC di Elden Ring, apparsi sul portale "Can You Run It?". Stando ai nuovi aggiornamenti, sembra proprio che le informazioni diffuse online non siano in alcun modo legate all'open world sviluppato da FromSoftware.

Come fatto notare da un utente particolarmente attento tra i commenti di un post di Nibel, sembra proprio che i requisiti minimi e raccomandati di Elden Ring trapelati online non siano altro che quelli di Red Dead Redemption 2. I dati, che tra le altre cose riportavano ben 150GB di spazio richiesto su HDD, sono insomma stati copiati dal kolossal di Rockstar Games, ma non è ben chiaro il motivo di tale operazione.

I dubbi riguardo ai requisiti erano già concreti dal momento che Bandai Namco Entertainment, publisher dell'action-GDR, non ha mai compilato l'apposito spazio dedicato ai requisiti di Elden Ring all'interno della pagina Steam del gioco. Il publisher non ha fornito commenti ufficiali, ma sembra che gli utenti siano riusciti autonomamente a fare luce sulla questione.

Ricordiamo che Elden Ring sarà pubblicato il 21 gennaio 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Bandai Namco ha confermato che il nuovo gioco diretto da Hidetaka Miyazaki non avrà il doppiaggio in italiano, come purtroppo accaduto già con la serie di Dark Souls.