Elden Ring, il reveal posticipato a causa dei leak? La teoria di Jeff Grubb

La nuova produzione di From Software ha tenuto banco nei dibattiti sull'attualità videoludica in seguito alla diffusione di un presunto trailer leak di Elden Ring, attesissimo titolo presentato in occasione dell'E3 2019.

Mentre Bandai Namco e il team nipponico hanno sino ad ora evitato di offrire commenti in merito ai dettagli emersi in rete, tornano a farsi strada ipotesi da parte di molteplici personalità dell'industria. Tra questi ultimi troviamo Jeff Grubb, Editor di GamesBeat che negli ultimi mesi ha condiviso con la community una vasta selezione di previsioni. Queste ultime hanno avuto esiti altalenanti, rivelandosi corrette in alcuni casi, ma errate in pressoché altrettante circostanze.

Pur con un CV da insider non del tutto infallibile, Jeff Grubb torna a discutere del caso Elden Ring, suggerendo che in seguito ai leak Bandai Namco potrebbe aver deciso di posticipare la nuova presentazione del gioco. Nello specifico, in un video di recente pubblicazione, l'editor riferisce: "Sono meno sicuro di un reveal a marzo, perché credo che i leak potrebbero aver complicato le cose. Ma penso che comunque ormai qualcosa si stia muovendo". Grubb aggiunge che ritiene che in questa fase Bandai Namco potrebbe voler concentrarsi sull'indagare le fonti del leak e sul ricalibrare il secondo reveal di Elden Ring. Le opzioni, sempre secondo l'editor, sarebbero a questo punto due: una presentazione in solitaria da parte di Bandai Namco, oppure un reveal affiancato ad un partner in occasione dell'E3 2021. Grubb esclude invece una presentazione successiva al giugno di quest'anno.



Ricordando che si tratta in questa fase di semplici ipotesi, segnaliamo che di recente Sabaku ed Everyeye hanno discusso insieme delle aspettative su Elden Ring.