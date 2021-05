Elden Ring: il reveal è più vicino del previsto? Parla Omnipotent

Omnipotent, insider molto vicino al mondo FromSoftware, ha pubblicato una misteriosa immagine su ResetERA che sembra anticipare un prossimo annuncio legato a Elden Ring, il quale potrebbe essere piuttosto vicino secondo l'insider.

L'immagine diffusa da Omnipotent vede Solaire e il logo di Elden Ring al centro di uno specchietto retrovisore con una didascalia che recita "gli oggetti nello specchietto sono più vicini di quanto sembri."

A quanto pare il re-reveal di Elden Ring potrebbe dunque essere piuttosto vicino e sono in molti a credere che all'E3 ne sapremo di più, magari nel corso della conferenza Microsoft. Omnipotent ha guadagnato negli anni un certo status su ResetERA, dimostrandosi una fonte affidabile per leak e rumor che ruotano intorno all'universo di FromSoftware.

Sono passati più di 700 giorni dall'annuncio di Elden Ring, quando uscirà il nuovo gioco FromSoftware? Secondo vari insider non lo vedremo quest'anno ma dovremo aspettare il 2022 per poter mettere le mani su questo progetto, non vuol dire però che nei prossimi mesi non possano arrivare notizie, annunci, trailer e video gameplay di Elden Ring.

Al momento Bandai Namco non ha annunciato i suoi piani per l'E3 di Los Angeles, la fiera si terrà a metà mese e in tanti scommettono su una presentazione di Elden Ring per il 14 giugno. Sarà vero?