Elden Ring, è Review Bombing su Metacritic: pioggia di 0 e 1 per l'open world

Solo poche settimane fa, il fenomeno del Review Bombing aveva colpito Horizon: Forbidden West, con la seconda avventura di Aloy bombardata di 0/10 e 1/10 da una parte del pubblico.

Ora, lo stesso identico destino è toccato anche ad Elden Ring, con l'ultima produzione di casa FromSoftware bersagliata sui lidi di Metacritic. Sul noto portale di aggregazione delle votazioni, il parere degli utenti sul titolo è al momento riassunta in un 6,1/10. Un giudizio poco lusinghiero, che affianca il Metascore di 95/100 emerso dalle recensioni della critica videoludica. A causare la forte discrepanza, come detto, è l'ormai sempre più diffuso fenomeno del Review Bombing, che ha visto piovere votazioni bassissime nella scheda di Elden Ring.



Al momento, i circa 800 pareri estremamente positivi espressi dal pubblico sono infatti controbilanciati da circa 550 votazioni nettamente negative, con giudizi che spaziano tra lo 0/10 e il 4/10. Difficile identificare una matrice comune per il fenomeno, con i giocatori più critici che motivano il proprio giudizio con molteplici argomentazioni. Si spazia, ad esempio, tra concrete critiche all'ottimizzazione della versione PC di Elden Ring, all'assenza del supporto ai monitor Ultra Wide o alla carenza di opzioni di accessibilità. Altri utenti portano invece l'attenzione a elementi più generici come "assenza di innovazione" o "assenza di una storia".



Nel frattempo, FromSoftware prosegue con il supporto post lancio, grazie alla pubblicazione della patch 1.02.2 di Elden Ring su PC e console.