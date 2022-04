Elden Ring, riesce l'impresa: il gioco FromSoftware finito senza nessun danno!

Anche i migliori Boss di Elden ring alla fine hanno dovuto cedere di fronte alla tenacia della community dei Senzaluce: la prima run completamente No Damageè infatti stata completata!

Il record è stato conquistato dallo streamer videoludico "Seki", che ha affrontato la sfida in diretta sul proprio canale Twitch, in compagnia di moltissimi appassionati. L'abile giocatore è così riuscito a raggiungere i titoli di coda di Elden Ring in un'unica sessione di diretta, della durata di circa tre ore. In questo arco di tempo, Seki ha condotto il proprio alter-ego attraverso le lande dell'Interregno, dalle quali è emerso completamente illeso.



Le regole autoimposte dal content creator includono ogni tipo di danno che può essere inflitto dal mondo di Elden Ring. Oltre agli attacchi da parte dei nemici, sono dunque da tenere in considerazione anche eventuali trappole, danni da caduta o da status negativi, quali avvelenamento e molti altri. Se siete curiosi di scoprire come lo streamer ha raggiunto il suo obiettivo, potete approfittare della replica integrale della diretta di Seki. Per comodità, ve la riproponiamo direttamente in apertura a questa news.

Mentre vi lasciamo alla visione della replica dell'impresa, vi ricordiamo che è al momento possibile scaricare gratis avatar e wallpaper a tema Elden Ring, offerti in regalo da Bandai Namco.