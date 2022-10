Elden Ring si rifà il trucco su PC: una mod migliora oltre 7.000 texture

Nell'impaziente attesa per la prima espansione di Elden Ring, lo sviluppatore amatoriale conosciuto su NexusMods come Bardo ha sfruttato un software basato su IA Neurale per aumentare la risoluzione di oltre 7.000 texture del kolossal soulslike di FromSoftware.

L'appassionato di Elden Ring ha utilizzato il software Topaz AI Gigapixel per migliorare sensibilmente la definizione e la nitidezza delle texture del GDR a mondo aperto degli autori di Dark Souls. Il doppio pacchetto fan made di Bardo comprende texture in 2K e 4K per consentire agli utenti di selezionare la mod più adatta alla propria configurazione hardware.

L'intervento del modder coinvolge tutte le tipologie di texture, da quelle che caratterizzano gli scenari naturali, le architetture e i dungeon fino ad arrivare ai personaggi e ai modelli poligonali delle singole armi e armature. I lavori su questa espansione amatoriale proseguiranno ancora nelle prossime settimane con l'aggiunta delle LOD delle singole texture, in modo tale da ridurre il loro impatto sulle prestazioni e consentirne un loro utilizzo su PC meno performanti.

In calce alla notizia trovate il link per scaricare gratuitamente i pacchetti del Texture Improvement Project di Bardo, con tutte le indicazioni per installare correttamente le texture più adatte al proprio PC gaming (la versione 2K per chi possiede una GPU con non più di 4GB di VRAM, oppure la versione 4K per chi invece può vantare una scheda video con 8GB o più di VRAM). Qualora foste interessati, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulle migliori mod di Elden Ring da installare su PC.