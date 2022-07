Elden Ring: c'è un pizzico di Dungeons and Dragons nella mod Rings of Talent

Rings of Talent è un'espansione fan made di Elden Ring che sta scalando velocemente le classifiche di NexusMods: gli autori di questo progetto, i modder Maxilos33 e Chelarino, promettono infatti di arricchire l'esperienza ludica e narrativa del kolossal FromSoftware traendo ispirazione da Dungeons and Dragons.

Ideata per migliorare il gameplay di Elden Ring con la mod per la cooperativa senza limiti, Rings of Talent può essere fruita anche con la versione base dell'ultimo soulslike di FromSoftware. L'espansione amatoriale di Maxilos33 e Chelarino introduce 11 anelli-Talismano per altrettante Classi inedite.

Nell'attuale versione della mod, le Classi a tema D&D aggiunte sono Assassino, Barbaro, Mago, Monaco, Paladino, Sacerdote, Ranger, Lama Incantata, Spadaccino, Guerriero-Tank e Vampiro. L'utilizzo degli anelli conferisce tutta una serie di bonus (e malus) determinati dall'Archetipo di Classe scelto per il proprio Senzaluce.

Ogni talismano comprende una piccola descrizione che si riallaccia alla già stratificata lore di Elden Ring per contestualizzarne l'utilizzo nella storia dell'ultimo kolossal open world degli autori di Dark Souls. In calce alla notizia trovate il link alla pagina NexusMods dell'espansione fan made Rings of Talent, con tutte le indicazioni per scaricarla gratuitamente su PC e i dettagli sulle tante abilità e modifiche apportate al gameplay dagli anelli-Talismano equipaggiabili. Qualora ve lo foste perso, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Elden Ring e le migliori storie dell'Interregno.