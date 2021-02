Elden Ring avrebbe subito un rinvio interno, ma il reveal è vicino: parla Schreier

Le voci su Elden Ring, mai del tutto assopite, hanno ricominciato a farsi insistenti la scorsa settimana, quando nel database ufficiale PEGI è stata scovata una valutazione provvisoria per il gioco, che sembra rappresentare un indizio di un imminente reveal.

A seguito dell'avvistamento, dei sedicenti insider e il noto giornalista Jeff Grubb di VentureBeat si sono detti molto ottimisti in merito, affermando che una nuova presentazione di Elden Ring potrebbe essere avvero dietro l'angolo. Poche ore fa, quando da noi era piena notte, si è unito alla discussione anche Jason Schreier, nota penna di Bloomberg celebre per i suoi report che scavano a fondo nelle profondità dell'industria. Ebbene, Schreier ha ammesso di non saperne molto del gioco in sé, ma ha anche affermato di essere a conoscenza di un altro particolare: la data d'uscita di Elden Ring (mai rivelata al grande pubblico) avrebbe subito un leggero rinvio internamente. Il giornalista non ha aggiunto altri dettagli in merito, ma è possibile che a generare questo posticipo siano state le difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria.

Schreier ha inoltre analizzato gli indizi che puntano al reveal imminente di Elden Ring, giudicandoli promettenti: anche lui ritiene che alla nuova presentazione del gioco manchi davvero poco: "Conosco un sacco di persone alla disperata ricerca di notizie su Elden Ring. Non ne so molto al riguardo (a parte il fatto che è stato posticipato un po'). Tuttavia, circolano delle prove evidenti secondo le quali il gioco verrà mostrato relativamente presto". Il giornalista ha poi chiuso con una frecciatina a George R.R. Martin, autore di Game of Thrones coinvolto nel progetto Elden Ring: "Non tireranno i "Venti dell'Inverno". Elden Ring ha delle pagine".

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Elden Ring sarà al centro di una delle iniziative della maratona Everyeye Non Stop, che si svolgerà dal 3 al 5 marzo. Dalle 17:00 alle 19:00 di mercoledì prossimo Sabaku si unirà alla redazione per ricapitolare tutte informazioni già note su Elden Ring.