Elden Ring risale la classifica globale di Steam e torna nella Top 3

La fama di Elden Ring lo precede: l'action RPG di FromSoftware, realizzato in collaborazione con l'illustre George R.R. Martin, ha superato le oltre 20 milioni di copie vendute. Ora, nella classifica globale di Steam dedicata ai giochi con prezzo Premium, il kolossal torna a essere fra le prime posizioni (senza considerare i free-to-play).

Il propulsore che ha permesso a Elden Ring di effettuare quest'ascesa di tutto rispetto è da individuarsi nell'iniziativa dei grandi sconti di Bandai Namco, che al momento in cui scriviamo applica una sostanziosa riduzione di prezzo del 34% sul prodotto.

Stando alla classifica, lo sconto ha fatto da volano per le vendite, permettendo all'opera di FromSoftware di schizzare fra le prime posizioni, assieme a videogiochi di grande successo di più recente release, come Baldur's Gate 3 e EA Sports Fc 24.

Si tratta senz'altro di un'ottima occasione per recuperare un videogioco ancora molto amato dalla community e ancora molto giocato, come dimostrano gli aggiornamenti costanti e le numerose sfide amatoriali a cui si sottopongono i giocatori per completarlo. Anche Elon Musk considera Elden Ring un'opera d'arte.

Se nella classifica consideriamo anche i giochi free-to-play, invece, ritroviamo immobile nella sua prima posizione Counter-Strike 2, ma Elden Ring riesce comunque a resistere in vetta, a riprova della buona strategia commerciale attuata dal publisher.