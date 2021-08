Elden Ring tra ritmo, fisicità e Stamina: tutti i dettagli sui combattimenti

Durante l'anteprima esclusiva di Elden Ring, From Software ci ha permesso di dare un'occhiata al loro prossimo, attesissimo soulslike a mondo aperto. Sul fronte del gameplay, sono davvero tanti gli spunti di riflessione offertici dalla prova di 17 minuti, specie per quanto concerne il sistema di combattimento.

Oltre al focus su stealth mappa e boss di Elden Ring, le scene confezionate nel nella prova a porte chiuse di Elden Ring ci hanno restituito l'immagine di un progetto estremamente ambizioso, un kolossal che promette di mutuare gli elementi ludici più rappresentativi di Dark Souls e Bloodborne per evolverli e riproporli in un contesto ancora più ampio e stratificato.

Il combat system, ovviamente, rientra appieno in questo discorso e ne costituisce una componente preponderante: gli scontri a cui abbiamo assistito, infatti, ci sono sembrati percettibilmente più rapidi rispetto ai Souls, ma senza riproporre gli scambi fulminei degli attacchi portati dal Lupo ai nemici incrociati nella dimensione di Sekiro.

Complementare al sistema di combattimento ci sarà poi l'impianto ruolistico correlato alla gestione del peso dell'equipaggiamento: un'armatura completa avrà un impatto sulla statistica della forza e sulla gamma di armi che il giocatore potrà imbracciare, ma con limiti di peso che non verranno applicati alla cavalcatura.

Tornerà anche la Stamina, ma in una forma che prevede il suo impiego come parametro statistico nella definizione della "fatica" applicata alle azioni difensive e offensive: la corsa non consumerà questa risorsa, dando così agli utenti la più ampia libertà di movimento durante le fasi di esplorazione della mappa di Elden Ring. La fisicità dei combattimenti all'arma bianca verrà poi enfatizzata dalla possibilità di rompere la stance dei nemici e sordirli per qualche secondo, una tecnica che risulterà essere particolarmente utile per avvicinarsi ad essi e infliggere danni criciti attivando un'animazione speciale.

Per ogni considerazione ulteriore sul sistema di combattimento e, in particolar modo, sugli attacchi magici e sulle abilità più avanzate, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulle evocazioni del Senzaluce di Elden Ring.