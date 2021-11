Elden Ring: la rivendita dei codici del Network Test raggiunge prezzi da capogiro

Proseguono le iniziative di chi, lucrando sulla passione dei fan di soulslike, sta cercando di rivendere i codici per il Network Test di Elden Ring. Sui principali mercatini digitali, le aste sui codici per partecipare alla beta a porte chiuse di Elden Ring stanno raggiungendo prezzi da capogiro.

Nonostante FromSoftware abbia espressamente vietato la vendita dei codici inviati via email agli utenti selezionati per il Network Test della loro prossima, attesissima avventura ruolistica, sono purtroppo in molti ad aver deciso di fare affidamento agli strumenti offerti da siti, forum e applicazioni di ecommerce tra privati nella speranza, appunto, di rivendere il proprio codice.

Basta fare un rapido giro tra le bacheche di portali come eBay per comprendere la gravità della situazione: molte delle aste lanciate da sedicenti possessori di inviti per il Network Test di Elden Ring hanno raggiunto cifre a dir poco incredibili (per non dire vergognose), con prezzi che stanno superando i 200 euro e che, considerando l'interesse suscitato dal titolo nei patiti di soulslike, potrebbe crescere ulteriormente in vista dell'inizio della fase di closed beta, previsto per il 12 novembre.

A giudicare dall'attuale andamento delle contrattazioni, i codici più ambiti sembrano essere quelli per partecipare al beta testing su PS4 e PlayStation 5, con venditori provenienti da tutto il mondo e richieste che, nei casi più assurdi, sconfinano nella truffa arrivando a comprendere persino i supplementi come rimborso per la spedizione via mail (!!!).

Nella speranza che FromSoftware e Bandai Namco sappiano individuare e bloccare i codici rivenduti sui mercatini digitali, vi invitiamo a leggere la nostra analisi di Elden Ring dopo averci giocato.