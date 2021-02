Elden Ring, Rockstar, Nintendo, Sony e Microsoft tra febbraio e giugno: insider si scatena

Con il mese di febbraio sembrano starsi riscaldando i motori dell'industria videoludica, in vista dei grandi eventi che scandiranno i prossimi mesi, con la conferma del Summer Game Fest del 2021 e i primi dettagli sull'E3 2021.

A riscaldare ulteriormente l'atmosfera, a rilanciare la palla in campo è intervenuto anche Roberto Serranò. Con un curriculum di anticipazioni in parte disattese e in parte corrette, quest'ultimo si è guadagnato una crescente visibilità nel corso dell'ultimo anno. Ora, l'insider torna in scena proponendo dal proprio account Twitter una ricchissima rassegna dedicata a quello che ritiene essere il calendario degli eventi dei prossimi mesi. Di seguito, ecco i dettagli riportati:

13 Febbraio: sull'onda delle ultime dichiarazioni di Square Enix, Serranò anticipa l'annuncio della versione PlayStation 5 di Final Fantasy 7 Remake ;

sull'onda delle ultime dichiarazioni di Square Enix, Serranò anticipa l'annuncio della versione di ; 19-20 Febbraio : edizione 2021 della Blizzcon ;

: edizione 2021 della ; Febbraio : il mese corrente dovrebbe ospitare un nuovo evento in casa Xbox , oltre che la condivisione di novità sull'attesissimo Elden Ring ;

: il mese corrente dovrebbe ospitare un nuovo evento in casa , oltre che la condivisione di novità sull'attesissimo ; Marzo : evento PlayStation , presentazione del nuovo Battlefield e Nintendo Direct ;

: evento , presentazione del nuovo e ; Aprile : eventi in casa Ubisoft ed Electronic Arts ;

: eventi in casa ed ; Maggio : Serranò prevede nuovi annunci da parte di Activision , Capcom e - inaspettatamente - Rockstar Games , dettaglio che non può non far pensare a novità legate a GTA;

: Serranò prevede nuovi annunci da parte di , e - inaspettatamente - , dettaglio che non può non far pensare a novità legate a GTA; Giugno e Luglio: i mesi estivi - riferisce - dovrebbero invece essere testimoni del consueto susseguirsi di grandi conferenze ed eventi, tra E3, Summer Game Fest, eventi Xbox, PlayStation, Square Enix, Bandai Namco ed altro ancora;

Ovviamente, lo ribadiamo, non si tratta in alcun modo di informazioni confermate, ma solamente di supposizioni da interpretare in questa fase come semplici