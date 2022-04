Elden Ring a tutto roleplay: Gesù e Link di Zelda Twilight Princess diventano Senzaluce

Come "suggerito" dall'insolita Buoncostume di Elden Ring apparsa in multiplayer, nel soulslike di FromSoftware continua a crescere il fenomeno del roleplay: tra invasori e modder, c'è chi sta esplorando l'Interregno indossando i panni del Link di Zelda Twilight Princess e persino di Gesù!

Partendo doverosamente dal Messia, riprendiamo infatti una discussione aperta su Reddit da un frequentatore del noto forum per testimoniare, appunto, l'incontro estemporaneo con un giocatore di Elden Ring che ha deciso di nominare "Jesus" il proprio personaggio, non prima però di avergli fatto indossare una tonaca di biblica memoria e di potenziarne gli incantesimi di guarigione con lo scopo di "battezzare" i Senzaluce tra un'invasione e l'altra.

Mentre il Buon Pastore continua a salvare anime nell'Interregno, c'è chi preferisce sondare le infinite potenzialità delle mod cimentandosi in una reinterpretazione di Link, l'iconico eroe di The Legend of Zelda. L'artefice di questo nuovo progetto amatoriale è lo youtuber Kampa Plays che, da grande appassionato dell'epopea nintendiana, ha ricostruito il modello poligonale del Link di Zelda Twilight Princess per "vedere l'effetto che fa": date un'occhiata al video del prototipo di questa mod di Elden Ring e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.