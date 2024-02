Elden Ring: rottura tra FromSoftware e Bandai Namco? Forse per questo il DLC non è uscito

C'è una notizia interessante su Elden Ring passata inosservata fino ad oggi ma che invece potrebbe essere uno dei motivi per i quali i il DLC Shadow of the Erdtree non è ancora uscito e di fatto non si sia nemmeno mostrato, se non con un breve teaser pubblicato a febbraio 2023.

Secondo l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, i diritti sul nome Elden Ring sarebbero unicamente di proprietà di FromSoftware sin dall'aprile 2023, con Bandai Namco che non figura più tra i co-titolari della registrazione del nome.

Il marchio Elden Ring veniva indicato come registrato da Bandai Namco Games e FromSoftware, a quanto pare però da aprile 2023 il publisher non avrebbe più alcun diritto sul gioco con la registrazione del nome che sarebbe di proprietà del solo sviluppatore giapponese

Secondo alcune teorie, questo avrebbe a che fare con i recenti investimenti di Sony e Tencent in FromSoftware e Kadokawa Games, con From che potrebbe diventare sempre di più un publisher indipendente e non solo uno sviluppatore.

Addirittura, sembra che Tencent stia sviluppando un gioco mobile di Elden Ring, a ulteriore testimonianza del fatto che Bandai Namco potrebbe essere stata tagliata fuori dal franchise.

La scorsa estate, Bandai Namco ha pubblicato Armored Core VI di FromSoftware mentre ci si chiede come mai il primo DLC di Elden Ring non sia ancora uscito a distanza di due anni dal lancio del gioco. E a questo punto non è escluso che Shadow of the Erdtree possa essere rimasto vittima di complicazioni legali e burocratiche legate proprio ai diritti sul marchio.