Elden Ring va a ruba: quasi esaurite le 6.000 Premium Collector's Edition con elmo

Sulle ali dell'entusiasmo per il gameplay trailer di Elden Ring, gli appassionati di soulslike hanno letteralmente preso d'assalto tutte le edizioni speciali del GDR a mondo aperto di FromSoftware. Sullo store di Bandai Namco, le 6.000 copie della Premium Collector's Edition da quasi 260 euro stanno quasi per finire!

Proposta solo ed esclusivamente sul negozio digitale di Bandai Namco, la Premium Collector's Edition di Elden Ring si caratterizza per la presenza della replica ufficiale, e in scala 1:1, dell'elmo di "Malenia, spada di Miquella", con tanto di supporto da esposizione. Lo store di Bandai Namco riporta come "esaurito" l'articolo nelle versioni PS5 e PC: molte delle 6.000 copie numerate della Premium Collector's Edition, di conseguenza, sono già state acquistate dagli appassionati di soulslike che non vedono l'ora di immergersi nelle atmosfere dell'Interregno di Elden Ring. Nel momento in cui scriviamo, continuano ad essere disponibili alcune copie per le versioni PlayStation 4 e Xbox One o Xbox Series X/S, di conseguenza consigliamo agli interessati di affrettarsi a effettuare quanto prima il preordine delle edizioni speciali di Elden Ring sullo store di Bandai Namco.

Oltre all'elmo di Malenia, ricordiamo che nella Premium Collector's Edition trovano spazio anche la guida del gioco in digitale, il Gesto bonus "L'Anello", un wallpaper EP!C e, insieme al gioco (su disco per console o tramite codice su PC), anche 3 illustrazioni esclusive dell'Interregno, una toppa in tessuto, 3 adesivi esclusivi che richiamano i motivi del gioco, un poster, la colonna sonora digitale, la steelbook esclusiva, un artwork di 40 pagine e la Statuetta di Malenia da 23 cm.

Il tutto, al prezzo di 259,99 euro, con tanto di spedizione gratuita per il lancio di Elden Ring, che ricordiamo essere previsto per il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento su Elden Ring tra edizioni speciali e bonus preordine.