Elden Ring, rumor: stiamo per assistere ad una nuova presentazione

Sebbene il trailer di Elden Ring mostrato al Summer Game Fest abbia soddisfatto la voglia di informazioni sul titolo FromSoftware da parte dei fan, c'è chi vorrebbe vedere il titolo in azione nuovamente e, stando alle ultime voci di corridoio, ciò potrebbe accadere molto presto.

A fornirci dettagli in tal senso è Omnipotent, l'insider che ormai da settimane diffonde indizi sul gioco sui forum di ResetEra e che nel corso delle ultime ore è tornato all'attacco. Stando alle parole dell'insider, questa settimana assisteremo ad una nuova presentazione del gioco ma non vi sono informazioni precise su ciò che vedremo e non è chiaro se si tratti di un nuovo trailer, di una sequenza di gameplay in presa diretta o di una video intervista agli sviluppatori (magari proprio a Hidetaka Miyazaki).

In ogni caso bisognerà tenere d'occhio l'evento Bandai Namco dell'E3 2021, il quale è fissato alle ore 23:30 del fuso orario italiano di domani, martedì 15 giugno 2021. Ovviamente potrete seguire l'appuntamento in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, dove siamo in onda tutti i giorni alle ore 10:00 con l'Every Morning E3 Edition e alle 16:00 per l'E3 con Everyeye, seconda diretta dedicata alle chiacchiere con la redazione e ai vari appuntamenti della conferenza digitale.