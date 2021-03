Elden Ring: il trailer rubato non è recente? Emergono nuovi leak sul gioco FromSoftware

Ci sono ormai ben pochi dubbi sulla veridicità del trailer rubato di Elden Ring che per qualche motivo ha iniziato a circolare in rete nel corso degli ultimi giorni, permettendo ai fan affamati di nuove informazioni di assistere a qualche breve sequenza di gameplay del progetto targato FromSoftware.

Di recente è tornato a parlare del gioco anche Longqi Bangbangtang, ovvero l'utente che qualche mese fa ha pubblicato degli artwork del gioco. Stando alle parole del leaker, il filmato off-screen che abbiamo potuto vedere non è recente e sarebbe stato creato nel 2019 per uso interno. Pare inoltre che la voce narrante sia la stessa di Patches The Hyena, il cattivissimo NPC presente in qualche modo in ogni singolo gioco della software house e che potrebbe quindi tornare ancora una volta.

L'utente ha anche condiviso una serie di informazioni su personaggi ed ambientazioni. Innanzitutto sembrerebbe che l'albero gigante di cui si parla non abbia lo scopo di connettere il mondo e si nasconda in uno dei vari regni. Per quello che riguarda invece il gigante, pare si tratti dell'Uomo Verde della mitologia celtica. Molto interessante è anche un retroscena sullo sviluppo, dal momento che secondo Bangbangtang gli sviluppatori avrebbero creato prima boss e PNG per poi costruirgli intorno tutto il resto: ciò significa che, proprio come accaduto con Bloodorne, i luoghi in cui si incontreranno questi personaggi potrebbero variare. L'insider sostiene inoltre che il gioco arriverà sugli scaffali entro la fine del 2021 e che sia profondamente cambiato rispetto a quello che si può vedere nel trailer apparso in rete.

Sapevate che qualcuno ha utilizzato un'IA per migliorare la qualità del trailer trafugato di Elden Ring?