Elden Ring, scatenate la vostra furia con questa mod che introduce nuove invasioni

Il grande successo di Elden Ring ha dato vita a una community di appassionati che continua senza sosta a pubblicare contenuti sempre nuovi per l'RPG di FromSoftware. Tra i contributi più interessanti non possiamo non citare anche 'Invasions', una frenetica mod divenuta disponibile negli ultimi giorni su PC.

Questo nuovo aggiornamento non ufficiale, realizzato dal modder Clever, è perfetto per coloro che amano il brivido della lotta contro i PNG. La mod in questione, infatti, introduce diverse nuove invasioni contro personaggi inediti, che verranno equipaggiati con del loot nuovo di zecca, pronto per finire tra le mani avide dei giocatori al termine di ogni scontro.

Di seguito, vi segnaliamo il link di Nexus Mods da cui poter scaricare il pacchetto e apprendere ulteriori dettagli:

E mentre i giocatori continuano a chiedere a gran voce novità su un eventuale nuovo capitolo, il boss di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul futuro di Elden Ring. A margine dei PlayStation Partner Awards 2022, Miyazaki si è detto entusiasta delle reazioni positive ricevute dai giocatori che hanno provato l'RPG. Tuttavia, l'autore giapponese ha anche rivelato di non poter ascoltare il feedback della community per evitare qualsiasi distrazione che possa influenzare il futuro del suo prossimo progetto.