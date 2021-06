Elden Ring: scenari da sogno e mostri da incubo nelle immagini ufficiali

Con l'attesissimo ritorno sulle scene di Elden Ring, Bandai Namco e FromSoftware celebrano l'evento pubblicando una ricca galleria immagini che ritrae gli scenari da sogno, e le creature da incubo, che andranno a tratteggiare la nuova opera fantasy degli autori di Bloodborne, Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice.

Nel condividere questa nuova, suggestiva infornata di scatti realizzati con il motore grafico, i rappresentanti di Bandai Namco ribadiscono che Elden Ring è da considerare come il più vasto titolo che sia mai stato concepito da From Software e che, in quanto tale, calerà gli appassionati in una dimensione quantomai stratificata.

L'ultima opera di Hidetaka Miyazaki farà quindi leva sul racconto originale di George R.R. Martin per dipanare un'avventura a tinte oscure che, nelle speranze del maestro giapponese dei soulslike, farà la felicità di tutti i fan del genere.

Prima di lasciarvi in compagnia delle nuove immagini ufficiali, e degli screen che abbiamo estrapolato dalla versione in alta definizione del trailer mostrato durante l'evento Kickoff Live di Geoff Keighley per aprire la Summer Game Fest, cogliamo l'occasione per informarvi che Elden Ring sarà disponibile dal 21 gennaio 2022 su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.