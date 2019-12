Elden Ring: la schermata del titolo trapela in un video, sarà vera oppure no?

Il canale YouTube Elden Souls ha pubblicato un video che sembra mostrare la presunta schermata del titolo di Elden Ring, nuovo gioco di FromSoftware annunciato allo scorso E3 di Los Angeles e in arrivo nel 2020.

Il Title Screen ripreso nel firmato sembra mostrare uno stile effettivamente vicino a quello dei giochi FromSoftware con logo e titolo in bella vista, brano principale della colonna sonora in sottofondo e ovviamente la voce Start nel menu principale per avviare il gioco. Difficile dire in ogni caso se si tratti di materiale reale oppure no, nonostante la discreta realizzazione le possibilità che si tratti di un fake sono molto alte, vi invitiamo dunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni.



Elden Ring sembra essere sparito dai riflettori e non ci sono notizie sul gioco ormai da molti mesi, Il titolo di FromSoftware (realizzato in collaborazione con George R.R. Martin) ha saltato i principali appuntamenti dell'anno mancando di presenziare alla Gamescom, al Tokyo Game Show ed ai Game Awards, secondo alcuni rumor però Elden Ring sarà ripresentato nel 2020, probabilmente tra aprile e maggio insieme a Xbox Series X. Questa voce farebbe presupporre una partnership lato marketing tra Microsoft e Bandai Namco per promuovere il gioco sulla nuova console, sebbene il titolo uscirà anche su PlayStation 4 e PC... e chissà che non sia in programma anche una versione per PlayStation 5?