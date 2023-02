Elden Ring sconfitto con la voce: giocatrice finisce il Souls solo con i comandi vocali

Tra giocatrici che in Elden Ring sconfiggono Margit con una chitarra e bizzarri esperimenti di controllo dell'Action RPG con il pensiero, la vasta platea dei Senzaluce sta dando prova di grande creatività e determinazione.

Tra gli ultimi successi rivendicati dagli appassionati, troviamo anche una suggestiva impresa di Larxa, content creator sovente impegnata in sessioni di gameplay. Catturata dal fascino di Elden Ring, la giocatrice ha deciso di realizzare un nuovo esperimento: provare a finire l'Action RPG utilizzando solamente dei comandi vocali.

L'impresa ha visto Larxa affrontare l'open world di Elden Ring con determinazione, a partire dalla boss fight con Margit. Direttamente in apertura, potete infatti osservare il video gameplay che ha immortalato la vittoria della creativa videogiocatrice. Dalle fasi iniziali dell'opera FromSoftware si passa poi alla pirotecnica conclusione: se non avete ancora terminato il gioco, vi sconsigliamo perciò di procedere oltre. Direttamente in calce a questa news, potete infatti osservare Larxa alle prese con gli ultimi ostacoli sulla via del Senzaluce.



Al di là dell'indubbia spettacolarità dell'impresa, l'iniziativa della content creator apre un'interessante riflessione sul fronte dello sviluppo futuro dell'accessibilità videoludica. I comandi vocali potrebbero aprire il medium a una nuova fetta di utenza? Forse sì, persino in un genere ostico come il Souls.