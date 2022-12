Elden Ring in sconto nel Calendario dell'Avvento GameStop: le offerte del 19 dicembre

Dietro la casella di oggi del Cakendario dell'Avvento di GameStop si cela un ampio numero di promozioni, che includono anche Elden Ring, da poco insignito del titolo di Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2022.

Per la giornata di lunedì 19 dicembre, la catena commerciale continua a proporre Assassin's Creed: Valhalla a soli 15 euro, ma l'epopea vichinga di Ubisoft non è l'unica occasione di risparmio. Da Cyberpunk 2077 a Far Cry 6, ecco l'elenco completo dei nuovi sconti attivi presso GameStop.

Videogiochi in sconto lunedì 19 dicembre

Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One): in sconto a 19,98 euro;

(PS4, Xbox One): in sconto a 19,98 euro; Dragon Ball: The Breakers - Special Edition (PS4, Xbox One, Nintendo Switch): in sconto a 19,98 euro;

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch): in sconto a 19,98 euro; Tekken 7 (PS4): in sconto a 17,98 euro;

(PS4): in sconto a 17,98 euro; Elden Ring (PS4, Xbox One, PS5): in sconto a 40,98 euro;

(PS4, Xbox One, PS5): in sconto a 40,98 euro; Mario + Rabbids: Sparks of Hope (Nintendo Switch): in sconto a 39,98 euro;

(Nintendo Switch): in sconto a 39,98 euro; Just Dance 2023 Edition (Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X): in sconto a 34,98 euro;

(Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X): in sconto a 34,98 euro; Far Cry 6 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X): in sconto a 14,98 euro;

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X): in sconto a 14,98 euro; Assassin's Creed: Valhalla (PS4, PS5, Xbox One): in sconto a 14,98 euro;

(PS4, PS5, Xbox One): in sconto a 14,98 euro; Farming Simulator 22: Platinum Edition: in sconto a 50,98 euro;

Accessori in sconto lunedì 19 dicembre

Webcam Razer Kiyo X : in sconto a 64,98 euro;

: in sconto a 64,98 euro; Headset Turtle Beach - Force Recon 70 : in sconto a 24,98 euro;

: in sconto a 24,98 euro; Cuffie Turtle Beach Ear Force Recon 50: in sconto a 19,98 euro;

Come di consueto, ricordiamo che le promozioni attive nella cornice del Calendario dell'Avvento di GameStop resteranno attive solamente per una giornata. A partire da domani, gli sconti proposti varieranno. È possibile usufruire delle offerte sia sullo store online ufficiale di GameStop sia presso i negozi della catena.