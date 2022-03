Elden Ring, lo scontro definitivo con una Mod: due Boss si affrontano

Tra gli oltre 12 milioni di giocatori che hanno acquistato il titolo FromSoftware, c'è che si diletta a creare diari illustrati del viaggio in Elden Ring e chi invece preferisce cimentarsi con le Mod.

Tra questi ultimi, troviamo il content creator attivo su YouTube come "Garden of Eyes", che ha ben pensato di mettere in scena uno scontro devastante, nel quale due potenti Boss di Elden Ring sono pronti ad affrontarsi. Grazie ad una creativa Mod, l'appassionato ha infatti posto l'uno contro l'altro due imponenti avversari che attendono il Senzaluce tra le lande dell'Interregno. Ovviamente, se non volete anticipazioni in merito, vi sconsigliamo di procedere con la lettura o con la visione del filmato.

Disponibile direttamente in calce a questa news, il video vede affrontarsi Malenia, la Lama di Miquella e Starscourge Radhan. Tra armi colossali e mosse dall'incredibile impatto distruttivo, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio scontro tra titani. Per l'occasione, Malenia fa sfoggio di 18.735 HP, mentre il suo avversario ne vanta pressoché il doppio, per un totale di 38.289 HP. La sfida si è risolta al meglio dei tre round, così da offrire un duello cavalleresco in piena regola. Potete scoprire il vincitore grazie al filmato dedicato.



In chiusura, vi segnaliamo che abbiamo scoperto tutti i retroscena sulla traduzione italiana di Tarnished e Grace in Elden Ring.