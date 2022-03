Elden Ring, alla scoperta della Tomba dell'Eroe: ecco come abbattere il Carro

All'interno dell'area di Sepolcride ci sono davvero moltissimi misteri da svelare, ma anche nemici da abbattere: se avete accumulato abbastanza Chiavi della Spada di Pietra in Elden Ring, c'è un luogo che potreste voler visitare.

Vi ricordate quando il vostro Senzaluce si è risvegliato in un'area denominata Cimitero Abbandonato? Proprio accanto al relativo Luogo di Grazia, è presente un muro di nebbia, che può essere superato solamente utilizzando due Chiavi della Spada di Pietra. Inserendole nella piccola statua raffigurante due creature simili a gargoyle, il vostro personaggio può guadagnarsi l'accesso alla nuova area.

Quest'ultima, denominata Tomba dell'Eroe, si apre con una palude velenosa. Per superarla, tuttavia, è sufficiente procedere con una corsa decisa: l'estensione non è troppo lunga e con un balzo finale potreste riuscire ad evitare di incappare in un avvelenamento. Raggiunta la terraferma, il Senzaluce si trova di fronte un lungo corridoio, presidiato da un minaccioso Carro Rotante, che ne copre l'intera larghezza.



Per superare l'ostacolo, è sufficiente un po' di tempismo. Lungo i due corridoi lungo il quale si muove l'oggetto, sono infatti presenti diverse nicchie, all'interno delle quali rifugiarsi per evitare di essere travolti. All'interno di alcune di queste, si celano dei fantasmi, che tuttavia possono essere messi a tacere con pochi colpi di spada. Ma i Senzaluce più intraprendenti potrebbero essere interessati alla possibilità di abbattere definitivamente il pericoloso strumento a presidio della Tomba dell'Eroe.



Sconfiggere il Carro Rotante è infatti possibile, ma per riuscirci il protagonista deve dotarsi di arco, frecce - meglio se infuocate - e tanta pazienza. Dopo aver attirato il Carro nel secondo corridoio, i giocatori possono collocarsi nell'area di transizione tra i due rettilinei. Posizionandosi nell'angolo di fronte al secondo corridoio, infatti, non si rischierà di essere colpiti dal folle strumento rotante. Da qui, imbracciando arco e frecce, è possibile provare a colpire delle grandi sfere simili a calderoni, appese al soffitto. A reggerle, è infatti un semplice cavo, che può essere tranciato da una freccia ben scoccata. L'utilizzo delle frecce infuocate può rendere il compito più semplice, perché illuminano il percorso, rivelando meglio la presenza della fune. Calcolando bene i tempi, i Senzaluce più abili riusciranno a colpire il Carro con la caduta degli oggetti.



Una volta distrutto il Carro, i giocatori saranno ricompensati con un drop speciale: l'Arco Pesante dell'Albero Madre e dieci Frecce Grandi. Come facilmente intuibile, si tratta di un arco di particolare valore, che tornerà sicuramente utile agli arcieri in viaggio per l'Interregno di Elden Ring.



Se siete in cerca di ulteriori sfide, potete dedicarvi alla ricerca del Cuore di Dragon in Elden Ring.