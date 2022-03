Elden Ring: scoperto un glitch per lanciare magie invisibili, problemi per il PvP

Un particolare glitch sta prendendo piede tra i giocatori di Elden Ring: alcuni utenti hanno infatti trovato un'escamotage per lanciare proiettili magici invisibili, non solo contro i nemici ma anche verso i giocatori umani in PvP, creando non pochi disagi a tutti coloro ancora ignari del "trucco".

Il glitch si attiva utilizzando una specifica abilità, la Carian Retailation Ash of War che, se applicata a uno scudo, consente di respingere i proiettili magici. Tramite questo malfunzionamento, però, è possibile far rimbalzare sullo scudo anche i propri incantesimi che diventano in questo modo invisibili ed arrecando danni più o meno ingenti a seconda di quanto è stato potenziato lo scudo. Indubbiamente si tratta di un glitch vantaggioso negli scontri con i boss, ma negli scontri online con altri utenti rischia solamente di rovinare l'esperienza offerta dal titolo From Software.

Essendo un attacco invisibile, infatti, i giocatori sono praticamente impossibilitati a schivarlo non sapendo quando è stato lanciato e da dove proviene. A questo punto non è da escludere che, in seguito alle segnalazioni, gli sviluppatori prendano provvedimenti realizzando una patch apposita per eliminare questo glitch e rendere nuovamente equilibrate le battaglie in PvP.

