Elden Ring: scoperto un trucco per eliminare facilmente uno dei boss più difficili

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine qualche giorno fa, l'ultimo aggiornamento di Elden Ring ha potenziato uno dei boss più forti del gioco. Per aggirare questo enorme problema, la community ha già scovato un semplice trucco che permette di mandare al tappeto questo nemico senza particolari sforzi.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ci riferiamo a Radhan il Flagello Celeste, uno dei nemici più complessi da battere che con l'update 1.03 del titolo FromSoftware è ancora più tosto. Come ben saprete, però, la community dei soulslike adora trovare scappatoie per rendere più semplici scontri di questo tipo e sono bastati solo pochi giorni per individuare il punto debole della nuova versione del boss.

La tattica ideata dai giocatori prevede l'entrata in combattimento al fianco di tutte le evocazioni possibili ed immaginabili, così che i personaggi controllati dall'intelligenza artificiale possano tenere impegnato il possente cavaliere mentre il Senzaluce continua ad infliggergli danno. Una volta che l'indicatore della salute del nemico raggiunge il 50%, occorre spostarsi verso l'estremità dell'arena e attendere che il nemico attivi uno dei suoi attacchi più forti: dopo aver saltato, Radahn atterrerà oltre i confini della mappa e morirà sul colpo, dando al giocatore un generoso quantitativo di Rune e alcuni pezzi d'equipaggiamento molto preziosi.

Prima di lasciarvi ad un breve filmato che permette di comprendere al meglio il funzionamento della tecnica utile per distruggere il boss Radahn il Flagello Celeste in pochi istanti, vi ricordiamo che l'ultima patch di Elden Ring semplifica di molto la quest di Boc il Sarto, rendendo più facile anche individuare l'NPC nella prima area di gioco.