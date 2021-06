Elden Ring negli screenshot ufficiali: tra inquietanti castelli e letali avversari

Dopo aver visto Elden Ring conquistare il pubblico all'E3 2021, i team di Bandai Namco e FormSoftware continuano a stuzzicare gli appassionati in attesa dell'erede di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice.

In particolare, i giorni successivi alla conclusione della grande fiera videoludica, vedono la frequente pubblicazione di screenshot ufficiali dell'Action RPG, che pongono di volta in volta l'accento su nuovi inquietanti dettagli della produzione. L'ultima tornata di immagini proposta dai canali social di Elden Ring, in particolare, palesa ancora una volta le cupe atmosfere che caratterizzeranno l'open-world.



Come potete verificare direttamente in calce a questa news, persiste in particolare l'incertezza legata alla simbologia - evidentemente peculiare - correlata ad arti e braccia all'interno dell'universo creato da Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin. Tra antichi castelli che vedono frammenti di corpi umani dominare cupi saloni, e inquietanti Boss dotati proprio di multiple braccia, al momento la mitologia di Elden Ring resta avvolta da un macabro velo di mistero. Ad accompagnare le immagini, troviamo un breve messaggio: "Un lord si aggrappa alla sua eredità in rovina. Il sovrano di un guscio svuotato dalla guerra".



In attesa di poter scoprire maggiori dettagli sulla produzione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una ricca anteprima dedicata ad Elden Ring.