Elden Ring scrive la storia negli USA: è tra i 10 giochi più venduti di sempre

Sin dal suo debutto su PC e console PlayStation e Xbox avvenuto il 25 febbraio 2022, Elden Ring si è rivelato essere un successo senza pari per From Software, capace di ottenere non solo grandi elogi da critica e pubblico, ma anche importanti risultati sul fronte commerciale.

I primi risultati sono stati così travolgenti che Elden Ring ha venduto oltre 13 milioni di copie in un solo mese di commercializzazione: i dati diffusi dal produttore Bandai Namco risalgono al 31 marzo 2022, ed è dunque estremamente probabile che siano cresciuti in maniera ancora più considerevole nei mesi successivi. Ed in tal senso arrivano importanti conferme dagli Stati Uniti, dove l'ultima opera di Hidetaka Miyazaki ha continuato a dominare le classifiche di vendita tagliando in questo modo un incredibile traguardo.

Stando ai dati riportati da Mat Piscatella di NPD, non solo Elden Ring si è confermato anche a giugno 2022 come il gioco più venduto sul territorio americano, ma è anche entrato nella top 10 dei titoli più venduti di tutti i tempi negli USA. Un trend che non sembra destinato a rallentare tanto facilmente, soprattutto ora che iniziano a diffondersi i primi rumor sul DLC di Elden Ring.

Poco ma sicuro, alla luce degli immensi risultati fin qui raggiunti dall'opera, è altamente probabile che presto sentiremo parlare di nuovi contenuti per Elden Ring in maniera ufficiale, con maggiori dettagli da parte di From Software su come intende proseguire il viaggio dei Senzaluce di tutto il mondo.