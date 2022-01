Elden Ring è il secondo gioco più desiderato su Steam, ecco la classifica completa

L'attesa per Elden Ring è ormai alle stelle e mentre i leaker continuano a pubblicare nuovi video gameplay del gioco FromSoftware, una classifica di Steam mostra il soulslike in seconda posizione tra i giochi più desiderati della piattaforma.

La classifica in questione si basa sul numero di utenti che hanno aggiunto un prodotto alla loro lista dei desideri e contiene quindi anche giochi che sono stati annunciati ma di cui non si conosce ancora la data d'uscita. In prima posizione troviamo Dying Light 2 Stay Human, secondo capitolo dell'apprezzato open world a base di zombie che ha ricevuto nuovi contenuti per anni e anni, guadagnandosi la fiducia della community. Probabilmente l'attesa nei confronti del titolo è alimentata dalla sua imminente uscita, dal momento che il day one è fissato al prossimo 4 febbraio 2022.

Ecco di seguito la classifica dei dieci giochi più desiderati su Steam:

Dying Light 2 Stay Human Elden Ring Party Animals Hollow Knight Silksong God of War The Day Before Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl Starfield Frostpunk 2

Ovviamente l'ordine dei giochi della top 10 è in continuo divenire e solo qualche ora fa era proprio Elden Ring ad occupare la prima posizione. In attesa di scoprire se il titolo Techland riuscirà a mantenere il primo posto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un provato di Dying Light 2 a cura di Francesco Fossetti.