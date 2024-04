Elden Ring, i misteri dell'Interregno: fan impiega 420 ore per trovare un dungeon nascosto

Con i fan di Elden Ring che guardano al futuro e si interrogano sui tanti segreti e misteri del trailer di Shadow of the Erdtree, c'è un irriducibile esploratore dell'Interregno che, nel renderci partecipi della scoperta di un dungeon dopo 420 ore di gioco, sta calamitando le attenzioni della community.

L'autore di questo post che sta facendo il giro della rete è b1ackjack_rdd, un utente di Reddit che si affacciato sulle pagine del noto forum videoludico per condividere con gli altri appassionati di Elden Ring l'emozione provata nello scoprire una nuova caverna dell'Interregno, il tutto dopo aver dato inizio alla sesta run e investito qualcosa come 420 ore di tempo nell'esplorazione delle aree che imperlano l'enorme open world dell'action ruolistico.

Il dungeon citato dall'appassionato di Elden Ring è la Grotta Highroad, una delle caverne più difficili da scoprire nonostante si trovi nei pressi dell'area di partenza della campagna principale del capolavoro di FromSoftware. Pur essendo stata svelata pochi mesi dopo il lancio di Elden Ring, la caverna Highroad continua ad essere sconosciuta a gran parte dei Senzaluce, proprio in ragione della difficoltà nell'individuarla tra i tanti punti di riferimento e le aree di interesse più evidenti della mappa.

Se non vi siete ancora avventurati in questo angolo nascosto dell'Interregno, sappiate che per visitare la grotta citata dal redditor dovete raggiungere Sepolcride e recarvi nella zona costiera che domina la vista del Saintbridge davanti alla Capanna del Warmaster. Una volta giunti sul posto, bisogna armarsi di santa pazienza e controllare scrupolosamente le rocce della scogliera per notare l'insenatura mimetizzata che conduce, accovacciandosi, alla caverna segnalata da b1ackjack_rdd.

