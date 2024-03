Elden Ring e i segreti dell'Interregno: scoperta la prima area di partenza del Senzaluce

Mentre prosegue la caccia all'ultimo grande segreto di Elden Ring, il dataminer Sekiro Dubi si affaccia sui social per solleticare la curiosità dei milioni di appassionati del capolavoro action ruolistico di FromSoftware riferendo di aver appena scoperto il luogo di partenza originario del viaggio del Senzaluce.

Da grande appassionato di videogiochi soulsborne, il creatore di contenuti con il pallino per il datamining afferma di aver scoperto delle porzioni di codice inattive che forniscono, appunto, delle indicazioni sull'area che sarebbe stata scelta originariamente dagli sviluppatori al seguito di Miyazaki per dare inizio all'odissea intrapresa dal protagonista di Elden Ring.

Stando a quanto emerso dai frammenti di codice inattivi scoperti da Sekiro Dubi, in origine FromSoftware avrebbe considerato l'ipotesi di far iniziare il viaggio del Senzaluce su una spiaggia di Sepolcride, a sud dell'area scelta per la 'partenza ufficiale' dell'avventura vissuta da tutti gli esploratori dell'Interregno di Elden Ring. Un indizio in tal senso, d'altronde, ci viene fornito dagli stessi ragazzi di FromSoftware nella scena finale della sequenza introduttiva, con il protagonista che precipita in mare e viene trascinato dalle onde sugli scogli di una spiaggia non meglio precisata.

Prima di lasciarvi ai commenti vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale di Elden Ring Shadow of the Erdtree, la grande espansione di FromSoftware che sarà disponibile dal 21 giugno su PC, PlayStation e Xbox.