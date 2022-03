Elden Ring e i suoi segreti: un muro illusorio si abbatte dopo ben 50 colpi

Come da tradizione dei Souls di FromSoftware, anche in Elden Ring ci sono muri illusori nel gioco che conducono a nuove aree se abbattuti. Una scoperta che ha dell'assurdo ci rivela che una di queste pareti disseminate lungo l'Interregno necessita di ben 50 colpi per essere abbattuto.

Tutti i Souls di FromSoftware richiedono un attacco del giocatore o altre specifiche azioni per riuscire a far svanire una parete illusoria che blocca un passaggio segreto. Sino ad oggi uno dei percorsi meglio nascosti da Hidetaka Miyazaki e soci è stato sicuramente quello presente alla base della Città Infame in Dark Souls, che richiedeva molteplici interazioni da parte del giocatore prima di svelare infine una delle aree più recondite dell'intero gioco.

Sembra che la software house nipponica si sia però superata con Elden Ring: come segnalato su reddit, l'utente teristam si è imbattuto in un muro apparentemente poco appariscente a Villa Vulcano che, se colpito 50 volte, scompare rivelando una stanza. Quest'ultima appartiene agli NPC Rya e Bernhal, e a dirla tutta è possibile accedervi normalmente semplicemente trovando il suo ingresso regolare. Di solito c'è un segnale acustico che viene riprodotto ogni volta che un muro illusorio si infrange, ma non in questo caso. Inoltre, la parete si rigenera se i giocatori decidono di riposare presso un Sito di Grazia.

Questa nuova scoperta implica che potrebbero esserci altre aree con pareti di questo tipo, e non fatichiamo a credere che i giocatori torneranno a setacciare ogni angolo dello sterminato Interregno per trovare altri casi simili a questo. C'è da dire al contempo che il muro preso in considerazione non sembra avere una particolare funzione, né svela un'area altrimenti inaccessibile, e non possiamo quindi escludere che sia semplicemente frutto di una bizzarra anomalia tecnica del gioco.

Intanto Elden Ring si è aggiornato nuovamente con la patch 1.04, con gli sviluppatori che hanno aggiustato i testi a schermo su PC e console.