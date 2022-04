Elden Ring: quali segreti nasconde l'Interregno? Ecco il video oltre i confini della mappa

Nei giorni scorsi, lo youtuber Shesez ha ultimato i lavori e pubblicato la nuova puntata di Boundary Break dove va a caccia di segreti e easter egg oltre i confini digitali della mappa del fenomeno videoludico del momento, il kolossal soulslike Elden Ring.

Il creatore di contenuti si è servito degli ultimi cheat e dei sistemi elaborati dai modder per sganciare la telecamera in terza persona e allontanarsi dal Senzaluce per osservare porzioni dell'Interregno celate alla vista dei giocatori.

Oltre all'enorme colosseo segreto di Elden Ring scoperto subito dopo il lancio del GDR open world di FromSoftware, Shesez ha mostrato alcuni dei trucchi escogitati dagli sviluppatori giapponesi per ottimizzare le prestazioni del titolo, dalle pareti collocate in maniera strategica per mascherare delle aree di caricamento alla profonda stratificazione dei LOD utilizzati per caricare i modelli poligonali e le texture di architetture, vegetazione ed elementi dello scenario.

Se volete sapere fino a dove si estendono i portali ancestrali che delimitano le aree degli scontri con i boss di Elden Ring, o se siete curiosi di capire quanto (poco) siano definiti gli uccelli che volteggiano sui cieli dell'Interregno, date un'occhiata alla nuova puntata Boundary Break e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.