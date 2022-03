Elden Ring, i segreti della traduzione italiana: dietro le quinte FromSoftware

Come noto, Elden Ring propone una narrazione prevalentemente silenziosa, in cui la trama si sviluppa tramite i dettagli delle ambientazioni e le descrizioni di armi, oggetti ed equipaggiamenti presenti nell'Interregno.

Creato in lingua giapponese da FromSoftware - con il supporto del romanziere George R. R. Martin - , il mondo di gioco è notevolmente ricco, con segreti e avventure che si celano ad ogni angolo. Sin dal Day One, i giocatori europei hanno però potuto fruire di un ampio ventaglio di traduzioni e adattamenti, che hanno incluso l'inglese, il russo, il francese, il tedesco, il polacco, lo spagnolo e, ovviamente, anche l'italiano. Ma quali sono i passaggi che hanno contraddistinto la realizzazione della traduzione di Elden Ring?



Per scoprirlo, la nostra Redazione ha avuto l'opportunità di dialogare direttamente con Bandai Namco Europa, e in particolare con Clémence Aubry, Senior Localisation Process e Project Manager presso il colosso videoludico. La professionista, che ha supervisionato l'intero processo di adattamento di Elden Ring in tutte le lingue europee supportate, ci ha raccontato tantissimi retroscena interessanti sul percorso che ha portato l'Interregno a parlare italiano.



