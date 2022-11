Da Elden Ring a Bloodborne: streamer finisce tutti i giochi FromSoftware senza danni

Con oltre 17 milioni di copie vendute per Elden Ring, la community dei Senzaluce è in costante crescita e conta tra i suoi membri dei veri e propri esperti di Souls.

Tra questi ultimi, fa ora la sua comparsa anche lo streamer attivo in rete come "dinossindgeil", che sul proprio canale Twitch ha portato a termine una missione decisamente ambiziosa. Recuperando l'intera produzione Souls di casa FromSoftware, il content creator ha infatti messo a segno una serie consecutiva di ben sette no-damage run. Complessivamente, l'appassionato ha dunque raggiunto i titoli di coda di Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls II, Dark Souls III, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice ed Elden Ring senza essere mai colpito dagli avversari. Un'impresa notevole, che potete osservare direttamente in replica sul canale Twitch di dinossindgeil.



Non è certamente la prima volta che la community degli amanti delle produzioni FromSoftware si distingue con imprese particolari. Di recente, ad esempio, un altro speedrunner ha portato a termine Elden Ring senza subire danni, regalando al proprio Senzaluce la gloria della ricerca dell'Anello Ancestrale. C'è poi chi si è divertito ad affrontare i più infami mostri di Elden Ring armato di controller improbabili, tra cui persino pedane per la danza o strumenti musicali.