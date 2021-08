Elden Ring: il Senzaluce può evocare mostri in suo aiuto

Avrete sicuramente notato dalla presenza sulle nostre pagine di una lunga anteprima di Elden Ring che il nostro Francesco Fossetti ha avuto l'opportunità di vedere in esclusiva italiana un filmato di gameplay del titolo FromSoftware della durata di 17 minuti, dai quali è emerso un particolare molto interessante sul soulslike.

Vi abbiamo parlato proprio questa mattina di come Elden Ring includa una modalità cooperativa online che, in pieno stile FromSoftware, può essere attivata per trovare giocatori casualmente o tramite l'ausilio di password che semplificano il ritrovamento degli amici. Sembrerebbe però che le evocazioni online siano solo uno dei metodi attraverso i quali il protagonista, il Senzaluce, può semplificare boss fight e incontri più complessi.

Tramite l'utilizzo di un piccolo campanellino, il personaggio controllato dal giocatore ha il potere di evocare degli spiriti alleati. A quanto pare le possibilità offerte da questa peculiare meccanica di gioco sono molteplici e oltre ad un grosso soldato corazzato che potrebbe offrirci il suo aiuto durante uno dei tanti scontri contro i boss, vi è anche l'opportunità di chiamare in nostro soccorso un piccolo esercito di non morti, perfetto quando di fronte al Senzaluce vi sono quantità generose di nemici, difficili da gestire per un solo uomo.