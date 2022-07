Elden Ring: il vostro Senzaluce diventa un Firebender di Avatar grazie ad una mod

A cinque mesi dalla sua uscita sul mercato, la community dei modder continua a lavorare costantemente su Elden Ring, dando vita a creazioni e crossover sempre più sofisticate per l'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki ed il suo team interno a From Software.

Se in precedenza abbiamo visto la mod di Elden Ring che permette di giocare nei panni di Darth Vader, oltre ad ulteriori creazioni incentrate su Link di The Legend of Zelda, Cloud di Final Fantasy VII o Claire di Resident Evil, il modder clevererraptor6 con il suo lavoro permette adesso di trasformare il proprio Senzaluce in un Firebender ripreso da Avatar: The Last Airbender e dalla serie sequel The Legend of Korra.

In questo modo il personaggio del giocatore mescolerà arti marziali e poteri magici, scagliandone poderose palle di fuoco dopo aver sferrato un qualunque calcio o pugno, anche in rapida successione dando così vita ad una combo esplosiva ed efficace anche dalle lunghe distanze, come testimoniato dal video messo come prova per il moveset di questo particolare Senzaluce.

Non manca nemmeno la possibilità di scatenare i propri poteri di fuoco in sella a Torrente, o di combattere a distanza ravvicinata gli avversari dando vita ad un combattimento rovente. Nel corso del tempo il modder ha anche perfezionato la sua creazione, aggiungendo la possibilità di cambiare il colore della fiamma in blu oltre ad aggiungere la possibilità di scatenare colpi infuocati con la mano sinistra. Pronti dunque ad infiammare le vostre prossime partite attraverso l'Interregno?

