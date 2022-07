Elden Ring: Senzaluce gioca così tanto che raggiunge il limite imposto da FromSoftware

Stando alle dichiarazioni di Hidetaka Miyazaki che hanno preceduto la release del gioco, Elden Ring è un titolo completabile in circa 30 ore di gioco se si segue il percorso principale necessario per arrivare ai titoli di coda. Sappiamo che però l'Interregno ha moltissimo da offrire e che può tenere impegnati per molto più tempo.

Un giocatore in particolare ha sviscerato in lungo e in largo il mondo dark fantasy di FromSoftware, fino a portare a termine svariate volte l'arduo cammino del Senzaluce. Quando è tornato ancora una volta a vagare nell'Interregno, tuttavia, il giocatore in questione si è trovato davanti ad una inaspettata sorpresa: non era più possibile proseguire l'avventura dal momento che ha raggiunto il limite di tempo massimo imposto da FromSoftware.

Per la precisione, parliamo di ben 999:59:59 ore di gioco, un numero che non può essere oltrepassato. Impressionante notare come Richer Belmont, l'alter ego dell'utente reddit JayzRebellion, sia di livello 648, e di come sia necessaria una media di 7 ore e 35 minuti di gameplay al giorno per riuscire ad arrivare a questo minutaggio nel lasso di tempo in cui il gioco è stato sul mercato.

C'è infine da precisare che sarebbe ovviamente possibile continuare a giocare dando vita ad un nuovo personaggio. Stando a questa testimonianza, la software house nipponica ha previsto un limite di 999 ore per singolo PG.

Intanto il publisher del gioco, Bandai Namco, è stato hackerato ed è saltato fuori un presunto leak che ha anticipato l'arrivo del DLC di Elden Ring nel 2023.