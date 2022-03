Elden Ring: il Senzaluce sembra Gundam con questo set di potenziamenti!

Mentre i ragazzi di FromSoftware invitano gli esploratori dell'Interregno a servirsi del potere delle Ceneri di Guerra di Elden Ring, un appassionato del capolavoro soulslike ha scoperto una combinazione di equipaggiamenti che gli consente di trasformare il suo Senzaluce in un vero e proprio mech da combattimento!

Come possiamo intuire ammirando il video confezionato dallo youtuber Adam Barker, utilizzando un particolare set di incantesimi, lacrime di cristallo per ampolla, oggetti consumabili ed equipaggiamenti, il Senzaluce può falciare orde di nemici lanciando sfere di fiamme della Frenesia dagli occhi.

Nel filmato che potete ammirare in cima alla notizia, il creatore di contenuti cita l'elenco completo degli oggetti da utilizzare per trasformare il proprio alter-ego in un'implacabile fontana di fuoco, ma senza rivelare la posizione dei dungeon o dei luoghi segreti da raggiungere per poter sbloccare i singoli potenziamenti necessari con cui ricreare la sua peculiare build che omaggia la tradizione nipponica dei mech.

